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"Двойник" Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии: фото

"Двойник" Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии: фото - Фото
(Фото: скриншот из видео Mark 1333/YouTube)
16.08.2019, 09:38

Как сообщают СМИ, иранец по происхождению Абдула Хуссейни "прославился" в октябре прошлого года

Иранец Абдула Хуссейни, который очень похож на американского актера Дэвида Швиммера, исполнившего одну из главных ролей в ситкоме "Друзья", приговорен Королевским судом города Бернли в Британии к девяти месяцам заключения за систематическое воровство и мошенничество. Об этом сообщает служба Би-би-си

Хуссейни стал известен в октябре прошлого года, когда полиция города Блэкпул разместила фото в Twitter, на котором иранец несет по магазину ящик с пивом.

Подписчики полицейской страницы в социальной сети обратили внимание на то, что преступник похож на одного из главных персонажей сериала "Друзья" Росса Геллера. 

Голливудский актер и сам признал сходство, записав пародийный ролик и опубликовав его в Twitter

15 августа иранца приговорили. Судья назвала Хуссейни вором-рецидивистом, потому что, как оказалось, на популярной видеозаписи он покупает пиво на украденные деньги. Незадолго до посещения магазина преступник украл кошелек у посетителя ресторана в Блэкпуле, а затем дважды расплатился похищенной карточкой.

Постом, который разместили полицейские, поделились 11 млн раз и он собрал более 30 000 комментариев. 

На самом деле сходство между мужчинами минимальное, что стало понятно, когда полиция Ланкашира опубликовала фото иранца. 

Как сообщает Би-би-си, с 2008 года Хуссейни признан виновным в 32 случаях нарушения закона, включая 27 случаев воровства или жульничества.

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кино сериал Друзья дэвид швиммер абдула хуссейни
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