"Двойник" Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии: фото

(Фото: скриншот из видео Mark 1333/YouTube)

Иранец Абдула Хуссейни, который очень похож на американского актера Дэвида Швиммера, исполнившего одну из главных ролей в ситкоме "Друзья", приговорен Королевским судом города Бернли в Британии к девяти месяцам заключения за систематическое воровство и мошенничество. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Хуссейни стал известен в октябре прошлого года, когда полиция города Блэкпул разместила фото в Twitter, на котором иранец несет по магазину ящик с пивом.

Подписчики полицейской страницы в социальной сети обратили внимание на то, что преступник похож на одного из главных персонажей сериала "Друзья" Росса Геллера.

Голливудский актер и сам признал сходство, записав пародийный ролик и опубликовав его в Twitter.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR — schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018

15 августа иранца приговорили. Судья назвала Хуссейни вором-рецидивистом, потому что, как оказалось, на популярной видеозаписи он покупает пиво на украденные деньги. Незадолго до посещения магазина преступник украл кошелек у посетителя ресторана в Блэкпуле, а затем дважды расплатился похищенной карточкой.

Постом, который разместили полицейские, поделились 11 млн раз и он собрал более 30 000 комментариев.

На самом деле сходство между мужчинами минимальное, что стало понятно, когда полиция Ланкашира опубликовала фото иранца.

Как сообщает Би-би-си, с 2008 года Хуссейни признан виновным в 32 случаях нарушения закона, включая 27 случаев воровства или жульничества.