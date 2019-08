"Двойник" Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии: фото

Иранец Абдула Хуссейни, который очень похож на американского актера Дэвида Швиммера, исполнившего одну из главных ролей в ситкоме "Друзья", приговорен Королевским судом города Бернли в Британии к девяти месяцам заключения за систематическое воровство и мошенничество. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Хуссейни стал известен в октябре прошлого года, когда полиция города Блэкпул разместила фото в Twitter, на котором иранец несет по магазину ящик с пивом.

Подписчики полицейской страницы в социальной сети обратили внимание на то, что преступник похож на одного из главных персонажей сериала "Друзья" Росса Геллера.

Голливудский актер и сам признал сходство, записав пародийный ролик и опубликовав его в Twitter.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR