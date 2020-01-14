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Джеймс Бонд. Заглавную песню 25-го фильма о исполнит Билли Айлиш

Джеймс Бонд. Заглавную песню 25-го фильма о исполнит Билли Айлиш - Фото
Билли Айлиш (Фото: instagram.com/billieeilish)
14.01.2020, 19:43

Айлиш станет самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории серии о британском супершпионе

Американская певица Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом написала заглавную песню к "Не время умирать" – 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Об участии певицы стало сообщается в официальном Twitter франшизы.

18-летняя Айлиш станет самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории серии о британском супершпионе.

"Во всех смыслах очень странно стать частью этого, – сказала Айлиш. – Возможность написать заглавную песню к фильму, который является частью столь легендарной серии – огромная честь. Джеймс Бонд – самая крутая из всех когда-либо существовавших франшиз. Я до сих пор в шоке".

Заглавная песня – традиция и один из самых узнаваемых элементов фильмов об агенте 007. Две предыдущие композиции, Skyfall в исполнении Адель и Writing’s on the Wall Сэма Смита, стали лауреатами премии Оскар в номинации Лучшая песня.

К роли британского супершпиона вернулся Дэниел Крэйг. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

По сюжету фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, но вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Нужно спасти похищенного ученого и, как оказалось, это совсем непросто.

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Билли Айлиш музыка джеймс бонд
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