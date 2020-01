Джеймс Бонд. Заглавную песню 25-го фильма о исполнит Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом написала заглавную песню к "Не время умирать" – 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Об участии певицы стало сообщается в официальном Twitter франшизы.

18-летняя Айлиш станет самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории серии о британском супершпионе.

