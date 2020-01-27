"Джокер". Режиссер рассказал, как Феникс согласился на роль

Джокер (Скриншот видео Warner Bros. Pictures/Youtube)

У сыгравшего главную роль в фильме "Джокер" Хоакина Феникса репутация серьезного актера, который не стал бы сниматься в комиксе. Об этом сообщает WGTC.

Режиссер проекта Тодд Филлипс рассказал, почему Феникс согласился участвовать в "Джокере", несотря на то, что ранее отказался от роли Доктора Стрэнджа, который тоже считается сложным персонажем. В проекте со Стрэнджем Феникса остановила необходимость подписывать контракт сразу на несколько фильмов.

По словам Филлипса, его "Джокер" - по духу не совсем комикс, в нем от вселенной DC осталось только имя главного героя. Его фильм не похож ни на какой другой в жанре комиксов. Именно это подкупило Феникса.

Кроме того, расскаазал Филлипс, актер получил возможность активно участвовать в разработке своих костюмов, которые для него всегда являются важной частью образа. Актер также был подключен к разработке дизайна сцен – вплоть до мусора на улицах;

По словам Филлипса, он обсуждал свое предложение с Фениксом три или четыре месяца, пока наконец ни получил согласие актера.

Несмотря на серьезность и мрачность "Джокера" по сравнению с другими фильмами в жанре, он стал явлением. Это самый успешный фильм с рейтингом R в истории, а Феникс занимает первое место в номинации Лучший актер на Оскаре.

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