Экс-менеджер Стэна Ли арестован за жесткое обращение с художником

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Кейя Морган, бывший коммерческий директор легендарного художника комиксов Стэна Ли, был арестован 25 мая по обвинению в жестоком обращении со своим пожилым бизнес-партнером. Об этом сообщает Associated Press.

Прокуроры округа Лос-Анджелес в начале мая предъявили Кейе Моргану обвинения в уголовных преступлениях, включая кражу, растрату, подлог или мошенничество в отношении пожилого человека и в ограничении свободы пожилого человека.

Правоохранители утверждают, что Морган стремился извлечь выгоду из богатства вдохновителя Marvel Comic и оказывать влияние на Ли, хотя у него не было полномочий действовать от его имени.

Полиция заявляет, что Морган похитил более $262 000 на сессиях по подписанию автографов, которые Ли провел в мае 2018 года.

Правоохранители говорят, что Морган переселил Ли из его дома в Голливуд-Хиллз в кондоминиум Беверли-Хиллз, где имел больше контроля над художником.

В прошлом году дочь Ли требовала запретительного судебного ордера, заявив, что Морган манипулирует Стэном Ли, у которого появились признаки деменции, не давая ему видеться с семьей и друзьями, и пытается взять под контроль его деньги и деловые отношения.

Адвокат Алекс Кессель сказал, что Морган никогда не злоупотреблял и не использовал Ли в своих интересах.

Залог для Моргана был установлен на уровне $300 000. В дальнейшем он будет перевезен в Лос-Анджелес для предъявления обвинения.

Стэн Ли умер в ноябре в возрасте 95 лет.