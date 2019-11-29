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Экс-ведущий Top Gear раскритиковал Грету Тунберг: "Она идиотка"

Экс-ведущий Top Gear раскритиковал Грету Тунберг: "Она идиотка" - Фото
Джереми Кларксон (Фото: YouTube/ITV)
29.11.2019, 16:02

Джереми Кларксон обвинил шведскую эко-активистку в том, что она "убила автомобильные шоу"

Один из бывших ведущих проекта Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал шведскую эко-активистку Грету Тунберг за то, что она, по его мнению, "убила автомобильные шоу". Об этом он заявил в интервью The Sun

"Она идиотка. Ходить и кричать о том, что мы все умрем — это не решение проблемы", - сказал он. 

По его мнению, молодое поколение думает, что "машины - это зло" и деятельность Тунберг способствует этому.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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Джереми Кларксон Грета Тунберг Top Gear
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