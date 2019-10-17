Death metal версия речи Тунберг "взорвала" YouTube: видео

Ролик с речью 16-летней эко-активистки в ООН Греты Тунберг в стиле шведского death metal собрал в YouTube почти 5 млн просмотров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Создал вирусное видео американский музыкант Джон Молласк. По его словам, речь Тунберг показались ему по-настоящему "металлической".

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"Я потратил на работу 7 часов. Я был очень горд. Все мои друзья посмеялись. Но я и представить не мог, что видео станет столь популярным", - рассказал музыкант.

Грета Тунберг также отреагировала на видео. Она запостила ролик в Twitter и в шутку написала: "Все эти климатические штуки мне больше не интересны…Теперь я буду заниматься только тяжелой музыкой".

23 сентября 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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Видео: Радио Свобода

Видео: John Mollusk