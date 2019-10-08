В Риме повесили чучело Греты Тунберг: фото

Грета Тунберг (Фото: EPA)

В столице Италии на мосту нашли подвешенное чучело 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг. Об этом мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter.

Рагги назвала инцидент "позорным" и заявила, что она солидарна с девушкой и ее семьей.

Итальянская полиция начала расследование, заявив, что инцидент с чучелом является "отягчающей" угрозой.