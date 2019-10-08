В Риме повесили чучело Греты Тунберг: фото

В столице Италии на мосту нашли подвешенное чучело 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг. Об этом мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter.
Рагги назвала инцидент "позорным" и заявила, что она солидарна с девушкой и ее семьей.
Итальянская полиция начала расследование, заявив, что инцидент с чучелом является "отягчающей" угрозой.
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23 сентября 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".
- 25 сентября Тунберг получила премию "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной Нобелевской премией.