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В Риме повесили чучело Греты Тунберг: фото

В Риме повесили чучело Греты Тунберг: фото - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
08.10.2019, 16:13

Чучело было одето в желтый дождевик, на голове сделаны косички, как у Тунберг, и надпись на английском языке "Грета - ваш Бог"

В столице Италии на мосту нашли подвешенное чучело 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг. Об этом мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter.

Рагги назвала инцидент "позорным" и заявила, что она солидарна с девушкой и ее семьей. 

Итальянская полиция начала расследование, заявив, что инцидент с чучелом является "отягчающей" угрозой.

  • 23 сентября 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".
  • 25 сентября Тунберг получила премию "За правильный образ жизни"которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

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Грета Тунберг чучело рим
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