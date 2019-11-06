Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Елизавета II вступила в борьбу за защиту животных: каким образом

Елизавета II вступила в борьбу за защиту животных: каким образом - Фото
Королева Елизавета II (Фото: EPA)
06.11.2019, 17:33

Королева отказывается от меховой одежды

Королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха. Об этом говорится в заметках личного советника и главного модельера королевы Анджелы Келли, передает Daily Mail.

"Если Ее Величество понадобится появиться на мероприятии в особо холодную погоду, то для того, чтобы ей было тепло, с 2019 года будет использоваться искусственный мех", - написала Келли.

Как отмечает издание, в Букингемском дворце подтвердили переход королевы на использование искусственного меха в новых предметах ее гардероба.

Во дворце не стали уточнять, будет ли распространяться новое правило на церемониальные одежды монарха, а именно плащ из бархата и горностая, который королева надевает во время открытия парламента.

Активисты защиты прав животных, которые годами критиковали королевскую семью за ношение одежды с натуральным мехом, назвали решение Елизаветы II "положительным", однако призвали монарха заменить мех также и на церемониальном одежде.

В Великобритании уже почти 20 лет запрещено разведение животных на мех, но нет запрета на экспорт меха из других стран.

  • 30 мая сообщалось, что королева Великобритании взяла на службу нового придворного поэта – профессора Оксфордского университета Саймона Армитиджа.

Читайте также: Молодой мужчина пытался залезть во дворец к королеве Британии

Напишите нам
елизавета II мех королева защита животных
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 