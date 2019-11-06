Елизавета II вступила в борьбу за защиту животных: каким образом

Королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха. Об этом говорится в заметках личного советника и главного модельера королевы Анджелы Келли, передает Daily Mail.
"Если Ее Величество понадобится появиться на мероприятии в особо холодную погоду, то для того, чтобы ей было тепло, с 2019 года будет использоваться искусственный мех", - написала Келли.
Как отмечает издание, в Букингемском дворце подтвердили переход королевы на использование искусственного меха в новых предметах ее гардероба.
Во дворце не стали уточнять, будет ли распространяться новое правило на церемониальные одежды монарха, а именно плащ из бархата и горностая, который королева надевает во время открытия парламента.
Активисты защиты прав животных, которые годами критиковали королевскую семью за ношение одежды с натуральным мехом, назвали решение Елизаветы II "положительным", однако призвали монарха заменить мех также и на церемониальном одежде.
В Великобритании уже почти 20 лет запрещено разведение животных на мех, но нет запрета на экспорт меха из других стран.
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