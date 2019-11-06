Елизавета II вступила в борьбу за защиту животных: каким образом

Королева Елизавета II (Фото: EPA)

Королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха. Об этом говорится в заметках личного советника и главного модельера королевы Анджелы Келли, передает Daily Mail.

"Если Ее Величество понадобится появиться на мероприятии в особо холодную погоду, то для того, чтобы ей было тепло, с 2019 года будет использоваться искусственный мех", - написала Келли.

Как отмечает издание, в Букингемском дворце подтвердили переход королевы на использование искусственного меха в новых предметах ее гардероба.

Во дворце не стали уточнять, будет ли распространяться новое правило на церемониальные одежды монарха, а именно плащ из бархата и горностая, который королева надевает во время открытия парламента.

Активисты защиты прав животных, которые годами критиковали королевскую семью за ношение одежды с натуральным мехом, назвали решение Елизаветы II "положительным", однако призвали монарха заменить мех также и на церемониальном одежде.

В Великобритании уже почти 20 лет запрещено разведение животных на мех, но нет запрета на экспорт меха из других стран.

30 мая сообщалось, что королева Великобритании взяла на службу нового придворного поэта – профессора Оксфордского университета Саймона Армитиджа.

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