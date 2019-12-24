Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евровидение-2020. Названа дата старта продаж второй волны билетов

Евровидение-2020. Названа дата старта продаж второй волны билетов - Фото
Фото: eurovision.tv
24.12.2019, 17:38

Третья волна продаж состоится в марте

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020, который состоится в Роттердаме (Нидерланды), назвали дату начала продаж второй волны билетов. Об этом сообщается на сайте eurovision.tv.

Билеты на Евровидение-2020 поступят в продажу в полдень 30 января через официального партнера - tickets.songfestival.nl.

В середине марта запланирована третья волна продаж билетов, точная дата будет объявлена позже. 

Билеты продают на полуфиналы и на финал. Также можно будет приобрести билеты на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show). Стоимость билетов от 18 до 248 евро.

Организаторы рекомендуют покупать билеты только через официальных партнеров.

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года.

  • В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

Читайте также: Связь неба, моря и земли. Создана сцена Евровидения 2020: фото

Напишите нам
музыка евровидение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 