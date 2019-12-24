Евровидение-2020. Названа дата старта продаж второй волны билетов

Фото: eurovision.tv

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020, который состоится в Роттердаме (Нидерланды), назвали дату начала продаж второй волны билетов. Об этом сообщается на сайте eurovision.tv.

Билеты на Евровидение-2020 поступят в продажу в полдень 30 января через официального партнера - tickets.songfestival.nl.

В середине марта запланирована третья волна продаж билетов, точная дата будет объявлена позже.

Билеты продают на полуфиналы и на финал. Также можно будет приобрести билеты на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show). Стоимость билетов от 18 до 248 евро.

Организаторы рекомендуют покупать билеты только через официальных партнеров.

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года.

В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

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