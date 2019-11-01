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Игра престолов. Джордж Р. Р. Мартин ответил на закрытие приквела

Игра престолов. Джордж Р. Р. Мартин ответил на закрытие приквела - Фото
Фото: EPA
01.11.2019, 16:27

В сериале, который автор называл для себя "Долгая ночь", события разворачивались за тысячи лет до событий "Игры престолов"

Писатель Джордж Р. Р. Мартин признался, что его расстроила новость о том, работа над сериалом - спин-оффом "Игры престолов" решили прекратить. Об этом автор написал  в персональном блоге.

"HBO также сообщил о своем решении не продолжать работу над другим сериалом, находившимся в разработке, который я называл "Долгая ночь" (хотя он был и остается без официального названия) и чей пилот отсняли прошлой весной и летом в Северной Ирландии, - рассказывает Мартин. - Действие безымянного пилота, который написала Джейн Голдман, поставила С. Дж. Кларксон и в котором Наоми Уоттс исполнила главную роль, разворачивалось за тысячи лет до событий "Игры престолов" и "Дома дракона", а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках... Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом".

Писатель отметил, что не знает, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но полагает, что это не связано с "Домом дракона". 

"Здесь речь никогда не шла об или-или. На телевидении есть место для нескольких C.S.I. и "Чикаго", а Вестерос и Эссос гораздо больше, с тысячелетней историей, легендами и персонажами, которых хватит на десяток сериалов".

Мартин также заявил, что не собирается работать над "Домом дракона", пока не закончит шестой и предпоследний роман цикла "Песнь Льда и Огня" - "Ветра зимы". По словам писателя, он разработал приквел о Таргариенах вместе с Райаном Кондалом, но теперь полностью посвятил себя книге. Он сказал, что если успеет, то поработает и над сериалом.

  • 29 октября канал HBO анонсировал приквел к сериалу "Игра престолов" под названием "Дом Драконов". Новый сериал из десяти эпизодов посвящен становлению и падению дома Таргариенов - событиям, происходившим за 300 лет до "Игры престолов".

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Джордж Мартин Игра престолов сериал
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