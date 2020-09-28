Каннский кинофестиваль-2020 проведут в октябре, программу сократят

Кинопоказ состоится с 27 по 29 октября, в программе – четыре полнометражных фильма, короткометражки и работы молодых режиссеров

Организаторы Каннского фестиваля решили провести отмененный ранее в связи с пандемией кинопоказ, но его программа будет сокращена. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, кинофестиваль "Специальные Канны 2020" (2020 Special Cannes) состоится с 27 по 29 октября.

На 2020 Special Cannes покажут четыре полнометражных фильма из официального отбора 2020 года (первоначально было отобрано 56 картин), короткометражки и работы молодых режиссеров в рамках Cinéfondation.

В основной программе покажут "Триумф" Эммануэля Курколя (Франция), "Настоящие матери" Наоми Кавасе (Япония), "Два Альферда" Бруно Подалидеса (Франция) и "Начало" Деа Кулумбегашвили (Грузия).

Следующий 74-й Каннский фестиваль должен пройти с 11 по 22 мая 2021 года.

73-й Каннский кинофестиваль должен был проводиться с 12 по 23 мая 2020 года. Сначала организаторы решили, что смогут провести его во режиме онлайн и анонсировали перенос на 22-26 июня.

с 12 по 23 мая 2020 года. Сначала организаторы решили, что смогут провести его во режиме онлайн и анонсировали перенос на 22-26 июня. 11 мая организаторы заявили об отмене кинопоказа , поскольку его формат не предполагает возможность работы онлайн.

Читайте также: С черным юмором о борьбе за власть в медиаимперии. Сериал "Наследники" получил премию Эмми

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.