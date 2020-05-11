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Коронавирус. Каннский фестиваль и карантин несовместимы: кинопоказ в отменен

Коронавирус. Каннский фестиваль и карантин несовместимы: кинопоказ в отменен - Фото
Иллюстративное фото: EPA
11.05.2020, 16:20

Организаторы Каннского кинофестиваля не считают возможным проводить мероприятие в ограниченном формате и предпочли его совсем отменить

В связи с пандемией коронавируса и вызванными ей карантинными Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на президента кинофестиваля Пьера Лескюра.

"Каннский кинофестиваль в традиционном виде отменен. Мы рассмотрели все возможные варианты его проведения в режиме реального времени. До конца лета не будет фестиваля", - сказал Лескур.

Отмечается, что организаторы решили перераспределить фильмы, которые были заявлены на Канны, по осенним фестивалям. В частности, их планируют показать на Венецианском кинофестивале.

Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо считает, что "Канны могли произойти только так, как всегда: со звездами, зрителями и прессой", но не с карантинными ограничениями.

В начале июня организаторы планируют объявить фильмы, которые должны были показать во время Каннского кинофестиваля-2020. Все они должны дойти до зрителя до весны 2021 года.

  1. 73-й Каннский кинофестиваль должен был проводиться с 12 по 23 мая. Сначала организаторы решили, что смогут провести его во режиме онлайн и анонсировали перенос на 22-26 июня.

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Наталия Медведева
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