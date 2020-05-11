Коронавирус. Каннский фестиваль и карантин несовместимы: кинопоказ в отменен

В связи с пандемией коронавируса и вызванными ей карантинными Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на президента кинофестиваля Пьера Лескюра.
"Каннский кинофестиваль в традиционном виде отменен. Мы рассмотрели все возможные варианты его проведения в режиме реального времени. До конца лета не будет фестиваля", - сказал Лескур.
Отмечается, что организаторы решили перераспределить фильмы, которые были заявлены на Канны, по осенним фестивалям. В частности, их планируют показать на Венецианском кинофестивале.
Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо считает, что "Канны могли произойти только так, как всегда: со звездами, зрителями и прессой", но не с карантинными ограничениями.
В начале июня организаторы планируют объявить фильмы, которые должны были показать во время Каннского кинофестиваля-2020. Все они должны дойти до зрителя до весны 2021 года.
Читайте также: Коронавирус. Фестиваль Atlas Weekend переносится на 2021 год: что изменится