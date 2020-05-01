Коронавирус. Фестиваль Atlas Weekend переносится на 2021 год: что изменится

Atlas Weekend (фото - Facebook / Atlas Weekend)

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend переносится на следующий год, обещают много новых артистов в дополнение к уже заявленным. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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"В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом. Новые даты Atlas Weekend: 6-11 июля 2021 года. Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на AW 2021", - говорится в сообщении. Организаторы уточнили, что желающие сдать билеты смогут это сделать.

Отмечается, что сейчас команда Atlas Weekend ведет переговоры с артистами, чтобы уже заявленный лайнап был полностью сохранен.

Также организаторы пообещали, что в следующем году к фестивалю присоединится много новых артистов.

Кроме этого в команде фестиваля сообщили, что начинают работу над особым осенним спецпроектом Atlas Weekend.

СПРАВКА. Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ. Основан в 2015 году концертным агентством PMK Event Agency, которая является владельцем киевского ночного клуба Atlas, от которого фестиваль и получил название.

Вчера организаторы фестиваля Sziget, который проходит каждый год в Венгрии, объявили о переносе мероприятия на 2021 год.

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