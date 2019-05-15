Кино. Как выглядит грим "Горы" из "Игры престолов" вблизи: видео

Фото: HBO

Исландский атлет Хафтор Бьернссон, который сыграл Григора "Гору" Клигана в культовом сериале "Игра престолов", показал свой зомби-грим и рассказал, как долго его накладывали. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Красота требует времени, просто так красивым не становишься", - сказал он в подписи к видео и добавил, что на это ушло 7 часов.

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Внимание, спойлер! Как известно, после тяжелой травмы его "воскресила" десница Серсеи. Медицинский эксперимент получился не очень привлекательным - тело неуязвимого рыцаря осталось наполовину мертвым. Он долго скрывал свое лицо под шлемом и зрители ужаснулись, когда все же увидели.

Последняя серия финала "Игры престолов" выйдет в конце недели. Ранее HBO показал тизер нового эпизода.

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