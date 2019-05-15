Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 18:14

Кино. Как выглядит грим "Горы" из "Игры престолов" вблизи: видео

Кино. Как выглядит грим "Горы" из "Игры престолов" вблизи: видео - Фото
Фото: HBO

Чтобы загримироваться перед съемками у Хафтора Бьернссона уходило по 7 часов

Реклама
Реклама

Исландский атлет Хафтор Бьернссон, который сыграл Григора "Гору" Клигана в культовом сериале "Игра престолов", показал свой зомби-грим и рассказал, как долго его накладывали. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Красота требует времени, просто так красивым не становишься", - сказал он в подписи к видео и добавил, что на это ушло 7 часов.

Реклама

Внимание, спойлер! Как известно, после тяжелой травмы его "воскресила" десница Серсеи. Медицинский эксперимент получился не очень привлекательным - тело неуязвимого рыцаря осталось наполовину мертвым. Он долго скрывал свое лицо под шлемом и зрители ужаснулись, когда все же увидели.

Последняя серия финала "Игры престолов" выйдет в конце недели. Ранее HBO показал тизер нового эпизода.

Смотрите также: Киноляп. В "Игре престолов" нашли новую ошибку: фото, видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Игра престолов, гора, Хафтор Бьернссон, Григор Клиган, грим
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 