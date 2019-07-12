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12.07.2019, 17:33

Кино. Мартин раскрыл новые детали приквела "Игры престолов"

Кино. Мартин раскрыл новые детали приквела "Игры престолов" - Фото
Джордж Мартин (фото - EPA)

В приквеле сериала не будет драконов и Ланнистеров

Автор книги "Песнь льда и пламени", по которой сняли культовый сериал "Игра престолов", Джордж Мартин поделился новыми деталями о приквеле сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В частности, драконов в новых сериях заменят другими фантастическими животными - лютоволками и мамонтами. События приквела будут проходить за 5 000 лет до оригинального сюжета.

Мартин утверждает, что Вестерос будет "более опасным" в новых сериях, так как вместо семи враждующих королевств их будет более 100. 

Некоторых семейных линий в новых сериях не будет, например, Ланнистеров, но будут Старки.

Ранее Мартин намекнул, каким будет продолжение его романа.

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Теги: Джордж Мартин, Игра престолов, кино, сериал, приквел
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