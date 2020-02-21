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Кино. "Мир Дикого Запада", "Беги", "Фрейд". Лучшие трейлеры недели: видео

Кино. "Мир Дикого Запада", "Беги", "Фрейд". Лучшие трейлеры недели: видео - Фото
Кадр из трейлера Westworld
21.02.2020, 20:33

Новые трейлеры фантастического сериала, хоррора, психологического детектива и антиутопии

"Мир Дикого Запада" / Westworld

По словам режиссера Джонатана Нолана третий сезон фантастического сериала "Мир Дикого Запада" попытается показать уникальную антиутопию, на которую его вдохновил фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". Премьера третьего сезона запланирована на 15 марта.

"Беги" / Run

Триллер с элементами хоррора о чересчур заботливой матери. Девочка росла в полной изоляции и, став подростком, начинает подозревать, что любящая ее мать скрывает. Премьера назначена на 8 мая.

"Фрейд" / Freud

Новый сериал Netflix "Фрейд" расскажет историю о вымышленном детективе с именем реальной исторической фигуры Зигмунде Фрейде. По сюжету, молодому психоаналитику предстоит расследовать убийства и оккультный заговор в Вене конца XIX века. Премьера ожидается 23 марта.

"Заговор против Америки" / The Plot Against America

Мини-сериал по роману-антиутопии Филипа Рота. Альтернативный вариант истории США, где к власти пришел симпатизировавший нацистам летчик, активист и изобретатель Чарльз Линдберг. Премьера – 16 марта.

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Медведева Наталия
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