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Оскар-2021. Эксперты сделали прогноз претендентов на премии следующего года

Оскар-2021. Эксперты сделали прогноз претендентов на премии следующего года - Фото
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21.02.2020, 17:55

В список предполагаемых претендентов на Оскары следующего года попали фильмы Спилберга, Нолана, Финчера, Андерсена и два проекта студии Pixar

Через пару недель после вручения премии Американской киноакадемии эксперты традиционно начали делать прогнозы относительно претендентов на Оскар следующего года. Прогноз опубликовал Collider.

"Французский диспетчер" / The French Dispatch

Пока самой успешной работой режиссера Уэса Андерсона считается "Отель "Гранд Будапешт" 2014 года. Он получил признание критиков и зрителей, а также четыре победы на Оскаре. Есть вероятность, что "Французский диспетчер" повторит успех. любопытно, что последние фильмы Уэса Андерсона выходили в марте, апреле или мае, а премьера "Французского диспетчера" запланирована на июль. Считается, это лучшее время премьеры при продвижении на награды.

"Тенет" / Tenet

В 2018 году Кристофер Нолан номинировался на лучшего режиссера за "Дюнкерк". Главную награду он не получил, зато фильм взял три технических Оскара. Обернется ли таким же успехом научно-фантастический "Тенет"? О фильме пока известно только, что будет сложный сюжет и речь пойдет о путешествиях во времени. Похожее по формату "Начало" в свое время выиграло четыре Оскара.

"Минари" / Minari

Примерно половина фильмов, премьера которых прошла на фестивале Сандэнс, получают номинации на Оскар. Так было с "Назови меня своим именем", "Зверями дикого Юга" (четыре номинации), "Манчестером у моря" (лучшая мужская роль и адаптированный сценарий) и "Отрочеством" (шесть номинаций). В 2021 году все шансы у "Минари" – драмы Ли Айзека Чуна о корейской семье, переехавшей из Калифорнии в Арканзас, чтобы купить ферму.

"Душа" / Soul и "Вперед" / Onward

В этом году у студии Pixar два претендента на Оскар. "Вперед" фильм Дэна Скэнлона (автор "Университета монстров"), где два брата-эльфа отправляются на поиски волшебства. И "Душа" Пита Доктера (автор "Головоломки") – история начинающего джазового музыканта, который погибает, попадает в загробный мир и учится там жить.

"Дело чикагской семерки" / The Trial of the Chicago 7

Режиссерский дебют прославленного сценариста Аарона Соркина "Большая игра" получил всего одну номинацию на Оскар. А у его следующей работы – все шансы на успех. "Дело чикагской семерки" – судебная драма, основанная на реальной истории. Фильм расскажет о судебном процессе над участниками антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии.

"Тихий омут" / Stillwater

Режиссер Том МакКарти, получивший несколько наград в 2016-м за "В центре внимания", выпускает фильм с Мэттом Дэймоном, герой которого едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной за убийство.

"Дюна" / Dune

Оскары нечасто достаются научной фантастике, но "Дюна" Дени Вильнёва, похоже, может рассчитывать на награду. В фильма играют новая надежда Голливуда Тимоти Шаламе и шведская звезда Ребекка Фергюсон. На церемонии позапрошлого года "Бегущий по лезвию 2049" Вильнёва победил в двух номинациях – лучшие визуальные эффекты и лучшая операторская работа.

"Вестсайдская история" / West Side Story

Каждый новый фильм Стивена Спилберга – прогнозируемый номинант на все премии, и "Вестсайдская история" не исключение. Это первый полнометражный мюзикл режиссера – современное прочтение классической истории о любви подростков из враждующих группировок Манхэттена. "Вестсайдская история" 1961 года получила 10 Оскаров.

"Манк" / Mank

Самая многобещающая с точки зрения оскаровского потенциала работа Дэвида Финчера. Это черно-белый фильм, снятый по сценарию отца режиссера, Джека Финчера. "Манк" покажет изнутри, как создавалась голливудская классика в целом и как сценарист Герман Манкевич работал над "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса в частности.

"Король Ричард" / King Richard

Уилл Смит вполне может получить Оскар за роль в "Короле Ричарде", в котором о играет Ричарда Уильямса – отца и тренера звездных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Сценарий фильма написал Зак Бэйлин, режиссирует Рейнальдо Маркус Грин (автор "Монстров и людей").

"Последняя дуэль" / The Last Duel

Масштабный исторический фильм Ридли Скотта. Он основан на реальных событиях и рассказывает о судебном процессе, который произошел в 1386 году во Франции и прекратил традицию официально решать конфликты поединком. Над сценарием работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (они также сыграли главных героев).

"Новости со всего света" / News of the World

Режиссер Пол Гринграсс уже номинировался на Оскар за "Потерянный рейс"."Новости со всего света" рассказывают о событиях в США конца XIX века. Ветеран Гражданской войны, которого играет Том Хэнкс, везет осиротевшую девочку к родственникам, в дороге спасает ее от бандитов и проникается к ней отеческими чувствами. 

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Медведева Наталия
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