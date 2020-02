Оскар-2021. Эксперты сделали прогноз претендентов на премии следующего года

04

Через пару недель после вручения премии Американской киноакадемии эксперты традиционно начали делать прогнозы относительно претендентов на Оскар следующего года. Прогноз опубликовал Collider.



"Французский диспетчер" / The French Dispatch

Пока самой успешной работой режиссера Уэса Андерсона считается "Отель "Гранд Будапешт" 2014 года. Он получил признание критиков и зрителей, а также четыре победы на Оскаре. Есть вероятность, что "Французский диспетчер" повторит успех. любопытно, что последние фильмы Уэса Андерсона выходили в марте, апреле или мае, а премьера "Французского диспетчера" запланирована на июль. Считается, это лучшее время премьеры при продвижении на награды.

"Тенет" / Tenet

В 2018 году Кристофер Нолан номинировался на лучшего режиссера за "Дюнкерк". Главную награду он не получил, зато фильм взял три технических Оскара. Обернется ли таким же успехом научно-фантастический "Тенет"? О фильме пока известно только, что будет сложный сюжет и речь пойдет о путешествиях во времени. Похожее по формату "Начало" в свое время выиграло четыре Оскара.

"Минари" / Minari

Примерно половина фильмов, премьера которых прошла на фестивале Сандэнс, получают номинации на Оскар. Так было с "Назови меня своим именем", "Зверями дикого Юга" (четыре номинации), "Манчестером у моря" (лучшая мужская роль и адаптированный сценарий) и "Отрочеством" (шесть номинаций). В 2021 году все шансы у "Минари" – драмы Ли Айзека Чуна о корейской семье, переехавшей из Калифорнии в Арканзас, чтобы купить ферму.

"Душа" / Soul и "Вперед" / Onward

В этом году у студии Pixar два претендента на Оскар. "Вперед" фильм Дэна Скэнлона (автор "Университета монстров"), где два брата-эльфа отправляются на поиски волшебства. И "Душа" Пита Доктера (автор "Головоломки") – история начинающего джазового музыканта, который погибает, попадает в загробный мир и учится там жить.

"Дело чикагской семерки" / The Trial of the Chicago 7

Режиссерский дебют прославленного сценариста Аарона Соркина "Большая игра" получил всего одну номинацию на Оскар. А у его следующей работы – все шансы на успех. "Дело чикагской семерки" – судебная драма, основанная на реальной истории. Фильм расскажет о судебном процессе над участниками антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии.

"Тихий омут" / Stillwater

Режиссер Том МакКарти, получивший несколько наград в 2016-м за "В центре внимания", выпускает фильм с Мэттом Дэймоном, герой которого едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной за убийство.

"Дюна" / Dune

Оскары нечасто достаются научной фантастике, но "Дюна" Дени Вильнёва, похоже, может рассчитывать на награду. В фильма играют новая надежда Голливуда Тимоти Шаламе и шведская звезда Ребекка Фергюсон. На церемонии позапрошлого года "Бегущий по лезвию 2049" Вильнёва победил в двух номинациях – лучшие визуальные эффекты и лучшая операторская работа.

"Вестсайдская история" / West Side Story

Каждый новый фильм Стивена Спилберга – прогнозируемый номинант на все премии, и "Вестсайдская история" не исключение. Это первый полнометражный мюзикл режиссера – современное прочтение классической истории о любви подростков из враждующих группировок Манхэттена. "Вестсайдская история" 1961 года получила 10 Оскаров.

"Манк" / Mank

Самая многобещающая с точки зрения оскаровского потенциала работа Дэвида Финчера. Это черно-белый фильм, снятый по сценарию отца режиссера, Джека Финчера. "Манк" покажет изнутри, как создавалась голливудская классика в целом и как сценарист Герман Манкевич работал над "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса в частности.

"Король Ричард" / King Richard

Уилл Смит вполне может получить Оскар за роль в "Короле Ричарде", в котором о играет Ричарда Уильямса – отца и тренера звездных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Сценарий фильма написал Зак Бэйлин, режиссирует Рейнальдо Маркус Грин (автор "Монстров и людей").

"Последняя дуэль" / The Last Duel

Масштабный исторический фильм Ридли Скотта. Он основан на реальных событиях и рассказывает о судебном процессе, который произошел в 1386 году во Франции и прекратил традицию официально решать конфликты поединком. Над сценарием работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (они также сыграли главных героев).

"Новости со всего света" / News of the World

Режиссер Пол Гринграсс уже номинировался на Оскар за "Потерянный рейс"."Новости со всего света" рассказывают о событиях в США конца XIX века. Ветеран Гражданской войны, которого играет Том Хэнкс, везет осиротевшую девочку к родственникам, в дороге спасает ее от бандитов и проникается к ней отеческими чувствами.

