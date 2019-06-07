Кино. Опубликован первый постер новой "Чудо-женщины"

Галь Гадот (фото - ЕРА)

Израильская актриса Галь Гадот опубликовала первый постер продолжения супергеройской киноленты "Чудо-женщина", основанной на одноименном комиксе издательства DC Comics (вселенная DC).

Постер она опубликовала в своем Instagram. На нем героиня изображена в золотой боевой униформе: этот костюм станет ключевым в киноленте.

Фильм получил название "Чудо-женщина 1984", поскольку, по сюжету, именно в этом году будет разворачиваться противостояние Дианы (главной героини) и Гепарды (Кристен Уиг).

Ранее премьеру фильма анонсировали на декабрь 2019-го, однако позже перенесли: премьера "Чудо-женщины" должна состояться 5 июня 2020-го.

Первая часть фильма вышла в 2017-м и заработала в прокате более $800 млн (бюджет фильма – $ 150 млн).

5 июня на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера всех трех серий пятого сезона культового сериала "Черное зеркало".

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