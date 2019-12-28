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Кинотеатр Жовтень в Киеве покажет лучшие кинохиты года

Кинотеатр Жовтень в Киеве покажет лучшие кинохиты года - Фото
Иллюстрация с сайта кинотеатра
28.12.2019, 15:46

Показ пройдет до 22 января, в числе фильмов - призеры кинофестивалей

Киевский кинотеатр Жовтень с 26 декабря по 22 января покажет кинохиты года, в числе которых призеры Берлинского и Каннского фестивалей - в рамках проекта Лучшие арт-фильмы года. Об этом сообщает компания Артхаус Трафик

В числе фильмов, планируемых к показу, - лауреат Золотой пальмовой ветви сатирический корейский триллер "Паразиты" (Пон Джун Хо), роуд-муви "Зеленая книга" (Питер Фарелли), отмеченный Оскаром и Золотым глобусом, а также украинский фильм, полнометражный дебют Наримана Алиева "Домой"

В программу вошли также триллер "Все знают" (Асгар Фархади), драма "По воле Божьей" (Франсуа Озон), отмеченная Серебряным медведем Берлинского фестиваля, трагикомедия "Сильвио и другие" (Паоло Соррентино), триллер "Ангел" (Луис Ортега) и эротическая мелодрама "Клубничка" (Лу Жене).
 
Для аудитории младшего возраста будет показан семейный фильм "Зоопарк" (Колин МакАйвор).
 
В программе также документальное кино "Капитал в XXI веке" - экранизация одноименного нон-фикшен бестселлера французского экономиста Тома Пикетта.
 
Показы проходят на языке оригинала с субтитрами, а также в украинской озвучке.

  • Кинотеатр в октябре 2014 года подожгли двое парней, кинувшие в зал дымовые шашки. Таким образом они якобы пытались сорвать показ фильма на ЛГБТ-тематику в рамках кинофестиваля "Молодость". Огнем была уничтожена крыша на площади 300 кв. м, сильно пострадал кинозал "Гегемон". Пожар был ликвидирован спустя пять часов. 

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