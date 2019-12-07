Лепил два года. Художник сделал автопробку из песка: видео

Фото: instagram.com/leandroerlichofficial

Аргентинский художник Леандро Эрлих создал из песка скульптурную композицию, изображающую автомобильную пробку из 66 машинам. Об этом художник рассказал у себя в Instagram.

Эрлих назвал свою работу "Порядок значимости" (Order of Importance).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leandro Erlich official (@leandroerlichofficial) 4 Дек 2019 в 7:39 PST

Отмечается, что на создание инсталляции художнику понадобилось около двух лет, проект обошелся примерно в $1 000 000, на скульптуру было потрачено примерно 330 тонн песка.

Эрлих с помощью своей инсталляции хотел обратить внимание общества перегруженность автомобилями дорог в Майами и в других больших городах, а также перегруженность пляжей людьми.

Кроме того, инсталляция поднимает проблему повышения уровня океана, связанного с глобальным потеплением – некоторые из машин частично погружены в песок.

12 ноября аргентинский уличный художник Андрес Петреселли, который подписывает свои работы Cobre, создал огромный портрет Греты Тунберг на стене здания в Сан-Франциско.

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