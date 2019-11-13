Огромное лицо Греты Тунберг украсило стену в Сан-Франциско: фото

Огромный портрет Греты Тунберг появился на стене здания в Сан-Франциско вечером 12 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Фреска 18 на 9 метров была сделана спустя несколько часов после того, как Тунберг заявила в Twitter, что 13 ноября она покинет США на катамаране и направится на конференцию ООН.
Экоактивистка отказывается пользоваться самолетами из-за того, что они выбрасывают много парниковых газов.
Аргентинский уличный художник Андрес Петреселли, который подписывает свою работу Cobre, рассказал, что создание мурала с Тунберг для него необычное дело, поскольку он, как правило, не рисует на темы политики, религии и спорта. По его словам, идеи Греты Тунберг кажутся ему реальными и поэтому он нарисовал ее портрет.
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