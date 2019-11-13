Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

Грета Тунберг (Фото: EPA)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, находящаяся в США, нашла возможность вновь пересечь Атлантику, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря в Испании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сегодня она стартует из порта Хамптон в американском штате Вирджиния на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde.

Она сообщила, что ее пригласила на борт австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канала в YouTube.

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Управлять судном будет профессиональный шкипер из Великобритании Никки Хендерсон. На борту находятся отец Греты - Сванте Тунберг и 11-месячный сын австралийской пары - Ленни.

У катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами.

В отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, нынешнее судно оборудовано удобствами.

На пересечение Атлантики может уйти от двух до четырех недель. По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Температура местами уже опустилась до минус одного градуса по Цельсию, возможны осадки в виде мокрого снега.

По экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Ранее путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней: c 14 по 28 августа.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.