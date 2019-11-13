Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
13.11.2019, 12:57

Шведская экоактивистка стартует из Хамптона на борту 15-метрового катамарана, который ей предоставили австралийцы-блогеры

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, находящаяся в США, нашла возможность вновь пересечь Атлантику, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря в Испании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сегодня она стартует из порта Хамптон в американском штате Вирджиния на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde.

Она сообщила, что ее пригласила на борт австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канала в YouTube.

Читайте также: Прогноз ООН: К 2100 году Амстердам и Гонконг уйдут под воду

Управлять судном будет профессиональный шкипер из Великобритании Никки Хендерсон. На борту находятся отец Греты - Сванте Тунберг и  11-месячный сын австралийской пары - Ленни.

У катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами.

В отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, нынешнее судно оборудовано удобствами.

На пересечение Атлантики может уйти от двух до четырех недель. По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Температура местами уже опустилась до минус одного градуса по Цельсию, возможны осадки в виде мокрого снега.

По экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Ранее путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней: c 14 по 28 августа.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

Напишите нам
катамаран атлантика Грета Тунберг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 