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Люди по всему миру снимают метлы и веники: это новый флешмоб

Люди по всему миру снимают метлы и веники: это новый флешмоб - Фото
Фото - regalfrequency, Twitter
13.02.2020, 12:05

Участники #broomchallenge говорят о гравитационном феномене. Ученые напоминают о законах физики

В Интернете появился новый флешмоб #broomchallenge: пользователи со всего мира снимают, как их метлы или веники стоят в вертикальном положении. Об этом сообщает BBC News Украина.

Участники ссылаются на NASA: якобы агентство сообщило о "гравитационном феномене" – и веник, стоящий без поддержки, тому доказательство.

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На самом деле, NASA не делали подобных заявлений, но к флешмобу присоединились - и ролик со стоящей метлой все же опубликовали.

Астрофизики удивляются, как быстро распространилась дезинформация и настаивают: веник стоит вертикально из-за законов физики, а не неких "феноменов".

"Метла внизу широкая и под прямым углом ее можно уравновесить. Мы чувствуем одинаковую силу притяжения в любое время года, независимо от того, это весеннее равноденствие, или нет, наклон Земли никогда не станет причиной того, что какой-то предмет самостоятельно сохраняет равновесие определенное время", - говорит Беки Сметарст из Оксфордского университета.

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