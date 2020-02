Люди по всему миру снимают метлы и веники: это новый флешмоб

В Интернете появился новый флешмоб #broomchallenge: пользователи со всего мира снимают, как их метлы или веники стоят в вертикальном положении. Об этом сообщает BBC News Украина.

Участники ссылаются на NASA: якобы агентство сообщило о "гравитационном феномене" – и веник, стоящий без поддержки, тому доказательство.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! pic.twitter.com/M0HCeemyGt