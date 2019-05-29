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29.05.2019, 17:02

"Maidan love". Во Франции создали комиксы о Революции достоинства

"Maidan love". Во Франции создали комиксы о Революции достоинства - Фото
Фрагмент обложки комикса

Журналисты отмечают, что сборник содержит много провокационных сюжетов, которые могут дискредитировать Украину и украинцев

Во Франции начали продавать комиксы "Maidan love" о событиях Революции достоинства в Киеве в 2014 году, сообщает Укринформ.

Журналисты отмечают, что сборник содержит много провокационных сюжетов, которые могут дискредитировать Украину и украинцев.

Комиксы стоят от 10 до 15 евро.

"Февраль 2014 года. В Киеве проходят массовые проявления насилия во время Революции достоинства... В те дни 82 человека погибли, 622 получили ранения", - говорится в аннотации к сборнику.

Авторы комиксов - француз Орельен Дюкудре (сценарий) и малайзиец Кристоф Алиел (рисунки). Цветную обработку сделал Альбертини Раланти.

Сюжет первой части комиксов рассказывает о короткой истории дружбы и любви между молодыми людьми Еленой и Богданом. Парень ищет свою девушку, которая исчезла во время революции.

Елена - активистка Майдана, а Богдан - сотрудник спецподразделения Беркут.

"Политическая и социально-экономическая ситуация в Украине показана на фоне жажды обогащения президента-беглеца Виктора Януковича, который ворует деньги у украинцев ради главной цели - покупать золотые унитазы. Сосед Януковича - Владимир Путин требует от украинского коллеги отказаться от сотрудничества с Европой. И Янукович это делает, чтобы иметь возможность прогуливаться с обнаженным торсом верхом на коне рядом с Путиным", - рассказывают журналисты сюжет комикса.

Отмечается, что автор сценария сборника "почему-то считает, что Янукович зарабатывает деньги на свои золотые унитазы продажей Украиной российского газа…Экс-премьер Юлия Тимошенко в это время находится в тюрьме. При этом главная героиня Елена зачем-то представлена авторами в образе Тимошенко".

Главными негативными героями во французских комиксах показаны "националисты и почти фашисты" от партии Свобода. Именно они, по мнению авторов, совершают различные подлости и провокации на улицах Киева.

 

 

 

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Теги: революция достоинства, комиксы, Maidan love
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