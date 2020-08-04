Марс, Юпитер, Сатурн и потоки Персеиды. Что можно посмотреть на небе в августе

Юпитер и Сатурн можно будет увидеть на небе рядом с Луной в конце августа. В середине месяца на пике будут находиться метеорный поток Персеиды

В августе можно будет невооруженным глазом наблюдать с Земли не только знаменитый метеорный поток Персеиды, но и планеты Солнечной системы, в частности соседний для нас Марс, крошечный Меркурий, гигантский Юпитер и далекий Сатурн. Об этом пишет Forbes.

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8 августа около полуночи на востоке можно будет посмотреть на Марс. А на северо-востоке (между W-образным созвездием Андромеды и находящимися для зрителя рядом Луны и Марса) будет видно галактику Андромеды. Около одного триллиона звезд будут выглядеть как нечеткое пятно.

Уже на следующий день выпадет редкий шанс увидеть Меркурий. Для этого стоит посмотреть прямо перед восходом в северо-восточном направлении. Чтобы разглядеть маленькую красную точку, может понадобиться бинокль, но стоит быть осторожным, чтобы не направить его на Солнце. Венера должна быть заметна выше вместе с яркими звездами Сириуса.

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С 12 по 22 августа будет открыто "Галактическое окно", так как Луна опустится. Будет открыт обзор центра Млечного пути с нашей позиции в спиральном рукаве Ориона. Смотреть стоит в основном на юг. Вы также увидите Юпитер и Сатурн на восточной стороне.

12 и 13 августа будет пик метеорного потока Персеиды. После полуночи будет возможность увидеть примерно 60 "падающих звезд" в час. Чуть позже на северо-востоке достаточно яркой будет Венера, ее также можно будет наблюдать 15 августа.

В конце же месяца, 28 и 29 августа, возле Луны будут видны Юпитер и Сатурн.

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Марк Сировой

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