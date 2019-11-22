Медики выяснили, почему бедные чаще страдают от болезней сердца

Сердечный приступ (фото - pixabay.com)

Одна из причин того, что малообеспеченные люди чаще, чем состоятельные, страдают от сердечной недостаточности и других болезней сердца, заключается в недостатке сна. К такому выводу пришли кардиологи из Университетского центра медицины и общественного здравоохранения Лозанны (Швейцария). Соответствующая статья опубликована в журнале Cardiovascular Research.

Медики обнаружили, что люди с низким социально-экономическим статусом меньше спят по нескольким причинам.

Во-первых, они нередко трудятся на нескольких работах или посменно.

Во-вторых, у них дома шумно и они не могут заснуть.

В-третьих, они испытывают повышенный уровень стресса из-за финансовых проблем, что также может вызвать бессонницу.

Кардиологи классифицировали социально-экономический статус как низкий, средний или высокий в зависимости от профессии родителя участника эксперимента и специальности его самого. Истории болезни получили из медкарт и самоотчетов. О средней продолжительности сна участники исследования сообщали самостоятельно, за короткий сон считались шесть часов отдыха, за нормальный - от шести до восьми с половиной, продолжительный - более восьми с половиной часов в сутки.

Исследование было проведено в рамках проекта Lifepath. В нем участвовали 111 205 добровольцев разных профессий из четырех различных европейских стран.

Результаты показали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний действительно связан с бедностью и недостатком сна. Отмечается, что эта закономерность чаще встречалась среди мужчин, чем у женщин.

Кардиологи утверждают, что постоянно не высыпаясь и нарушая режим, человек может спровоцировать развитие хронических воспалений в тканях и сосудах сердца, а также гипертонию, ишемическую болезнь, инсульт и инфаркт.

В начале сентября сообщалось, что ученые из Европейского сообщества кардиологии провели исследование и пришли к выводу, что на раннюю болезненность сердца больше влияют нездоровый образ жизни и сопутствующие заболевания, чем генетическая предрасположенность.

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