Минкульт назвал пять выдающихся арт-событий 2019 года

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Министерство культуры, молодежи и спорта назвало пять самых выдающихся событий в сфере искусства, прошедших в 2019 году. Список составлен в ответ на запрос Радио Свобода.

1. Год культуры Украины - Австрия.

2. Вторая национальная Биеннале молодого искусства в Харькове. В программу Биеннале молодого искусства 2019 года вошли 45 художественных проектов и более 50 авторов, которые, по мнению кураторов, соответствовали концепции "Кажется, я захожу в наш сад".

3. Возвращение уникальной культурной достопримечательности - оригинала грамоты Петра I 1708 года о назначении митрополита Киевского с требованием не возвращаться в подчинение Константинополя, которая опровергает российский фейк о добровольном переподчинении украинской церкви Москве.

4. Украинский павильон на Венецианской биеннале.

5. Запуск онлайн-платформы совместно с Google "Аутентичная Украина".

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