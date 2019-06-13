Музыка. О Spice Girls снимут мультфильм

Фото: Facebook группы

Кинокомпания Paramount Pictures работает над созданием анимационного фильма о культовой британской группе девяностых - Spice Girls. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В новый мультфильм войдут классические хиты группы и новый материал.

Издание отмечает, что над фильмом будут работать все пять участниц оригинального состава – Эмма Бантон, Мелани Браун, Мелани Чизхолм, Джери Холлиуэлл и Виктория Бекхэм. Они озвучат мультфильм и станут прототипами главных героинь.

Напомним, группа недавно воссоединилась и снова дает концерты, но вчетвером - без Бэкхем.

Продюсером фильма выступит менеджер Spice Girls Саймон Фуллер.