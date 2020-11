Музыка. Объявлены номинанты на премию Грэмми: список

Стали известны претенденты на музыкальную премию Грэмми в этом году. Певица Beyonce номинируется в семи категориях. Список опубликован на сайте премии.

"Запись года"

"Black Parade", Beyonce

"Colors", Black Pumas

"Rockstar", DaBaby Featuring Roddy Ricch

"Say So", Doja Cat

"Everything I Wanted", Billie Eilish

"Don’t Start Now", Dua Lipa

"Circles", Post Malone

"Savage", Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

"Альбом года"

"Chilombo", Jhené Aiko

"Black Pumas (Deluxe Edition)", Black Pumas

"Everyday Life", Coldplay

"Djesse Vol.3", Jacob Collier

"Women in Music Pt. III", HAIM

"Future Nostalgia", Dua Lipa

"Hollywood’s Bleeding", Post Malone

"Folklore", Taylor Swift

"Песня года"

"Black Parade", Beyonce

"The Box", Roddy Ricch

"Cardigan", Taylor Swift

"Circles", Post Malone

"Don’t Start Now", Dua Lipa

"Everything I Wanted", Billie Eilish

"I Can’t Breathe", H.E.R.

"If the World Was Ending", JP Saxe Featuring Julia Michaels

"Лучший новый артист"

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

"Лучший электронный альбом"

"Kick", I Arca

"Planet’s Mad", Baauer

"Energy", Disclosure

"Bubba", Kaytranada

"Good Faith", Madeon

"Лучший рок альбом"

"A Hero's Death", Fontaines D.C.

"Kiwanuka", Michael Kiwanuka

"Daylight", Grace Potter

"Sound & Fury", Sturgill Simpson

"The New Abnormal", Sturgill Simpson

"Лучший рэп-альбом"

"Black Habits", D Smoke

"Alfredo", Freddie Gibbs & The Alchemist

"A Written Testimony", Jay Electronica

"King’s Disease", Nas

"The Allegory Royce", Royce Da 5’9ʼʼ

С претендентами на все номинации можно ознакомиться на сайте Грэмми.

Вручение премий пройдет 31 января.

В прошлом году Билли Айлиш выиграла пять основных номинаций.

Вадим Ребрина

