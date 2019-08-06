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Музыка. С могилы лидера Joy Division Иэна Кертиса украли камень

Музыка. С могилы лидера Joy Division Иэна Кертиса украли камень - Фото
Фото: twitter.com/ilze_frey
06.08.2019, 17:53

Пропажу камня обнаружил один из поклонников группы, который решил посетить могилу Кертиса

Неизвестные похитили камень с могилы фронтмена культовой британской группы Joy Division Иэна Кертиса на кладбище в городе Маклсфилд. Об этом сообщает The Guardian.

Пропажу камня обнаружил один из поклонников группы, который решил посетить могилу Кертиса.

Сотрудники кладбища подтвердили эту информацию.

"Редкий камень был взят кем-то или перемещен, как мы полагаем, на выходных. Речь идет о квадратном камне с отверстием для цветов, он сугубо эстетический, на нем нет надписей", - сказали в администрации кладбища.

Там также сообщили, что уже заменили камень.

Поклонники Joy Division были обеспокоены этой информацией, так как предполагали, что украден центральный камень с высеченным названием одного из самых известных хитов группы "Love Will Tear Us Apart".

Оригинальный мемориальный камень с этой надписью был украден в 2008 году. Его также заменили.

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музыка Joy Division Иэн Кертис
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