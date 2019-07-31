Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тело гангстера Диллинджера эксгумируют для съемок фильма

Тело гангстера Диллинджера эксгумируют для съемок фильма - Фото
Джон Диллинджер
31.07.2019, 19:34

Разрешение на эксгумацию преступника дал Департамент здравоохранения штата Индиана

В США для сьемок документального фильма эксгумируют тело гангстера Джона Диллинджера, сообщает Associated Press.

Первое преступление Диллинджера – кража машины в 1923 году для того, чтобы произвести впечатление на девушку. В 1930-х он грабил банки.

Разрешение на эксгумацию преступника дал Департамент здравоохранения штата Индиана его племеннику Майклу Томпсону. Повторное захоронение пройдет до 16 сентября.

Производством фильма займется History Channel. Отмечается, что выкопать могилу будет сложно – над ней находятся несколько железобетонных плит.

В 2009 году о Диллинджере вышел фильм с Джонни Деппом в главной роли.

Как писала ранее LIGA.net, ФБР назвала Диллинджера "врагом №1 американского общества", а в народе его считали Робин Гудом.

Читайте также: "Величайший преступник": кто такой Джон Диллинджер - видео

Напишите нам
джон диллинджер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 