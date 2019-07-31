Тело гангстера Диллинджера эксгумируют для съемок фильма

Джон Диллинджер

В США для сьемок документального фильма эксгумируют тело гангстера Джона Диллинджера, сообщает Associated Press.

Первое преступление Диллинджера – кража машины в 1923 году для того, чтобы произвести впечатление на девушку. В 1930-х он грабил банки.

Разрешение на эксгумацию преступника дал Департамент здравоохранения штата Индиана его племеннику Майклу Томпсону. Повторное захоронение пройдет до 16 сентября.

Производством фильма займется History Channel. Отмечается, что выкопать могилу будет сложно – над ней находятся несколько железобетонных плит.

В 2009 году о Диллинджере вышел фильм с Джонни Деппом в главной роли.

Как писала ранее LIGA.net, ФБР назвала Диллинджера "врагом №1 американского общества", а в народе его считали Робин Гудом.

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