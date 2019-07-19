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19.07.2019, 14:45

Музыка. Трамп помогает вытащить A$AP Rocky из шведской тюрьмы

Музыка. Трамп помогает вытащить A$AP Rocky из шведской тюрьмы - Фото
A$AP Rocky (фото - ЕРА)

Также в операции участвуют госсекретарь США Майк Помпео и советник Белого дома Джаред Кушнер

исправлено

Ряд американских СМИ написали, что в освобождении из стокгольмской тюрьмы рэпера A$AP Rocky, которого арестовали там за драку, участвовуют лично президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома Джаред Кушнер.

Первыми об этом сообщили издания TMZ и Axios. По их информации, Помпео действует по просьбе Трампа после общения на эту тему между Ким Кардашьян и Кушнером.

Сегодня Кардашьян в Twitter поблагодарила Трампа, Помпео и Кушнера за помощь в освобождении A$AP Rocky.

"Спасибо Трампу, Помпео, Кушнеру и всем, кто участвовал в усилиях по освобождению Роки и его двух друзей", - написал Кардашьян.

Ранее A$AP Rocky задержали в Стокгольме за драку на улице. 

Киевскому фестивалю Atlas Weekend пришлось искать замену A$AP Rocky, который должен был выступить на фестивале 13 июля.

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Теги: Майк Помпео, дональд трамп, джаред кушнер, A$AP Rocky
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