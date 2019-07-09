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09.07.2019, 15:55

Музыка. Atlas Weekend ищет замену арестованному хедлайнеру

Музыка. Atlas Weekend ищет замену арестованному хедлайнеру - Фото
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Рэперу придется заплатить организаторам неустойку

Киевский фестиваль Atlas Weekend ищет замену одному из своих хедлайнеров - арестованному в Швеции рэперу A$AP Rocky, который должен был выступить 13 июля. Об этом на пресс-конференции сообщил организатор фестиваля Дмитрий Сидоренко, передает 112 Украина.

"Ведутся переговоры с подобными артистами в этом же сегменте и готовится замена", - сказал Сидоренко.

По его словам, в случае с A$AP Rocky фестиваль является потерпевшей стороной, поэтому рэперу придется платить неустойку. Однако ее размер Сидоренко озвучить отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Вместе с тем, отметил он, еще есть шанс, что рэпер выступит в Киеве. 11 июля ожидается официальное решение Верховного суда Швеции о продлении ареста A$AP Rocky.

A$AP Rocky задержали в Стокгольме за драку на улице. Шведская прокуратура просит судью разрешить им задержать A$AP Rocky и членов его команды на 2 недели.

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Теги: Atlas Weekend, музыка, A$AP Rocky
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