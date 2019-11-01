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На фестивале в Нидерландах покажут три украинских фильма: какие

На фестивале в Нидерландах покажут три украинских фильма: какие - Фото
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency
01.11.2019, 23:05

Зрители увидят документальные картины, снятые украинскими кинематографистами

В Нидерландах на Eastern Neighbours Film Festival покажут три новых украинских фильма. Об этом сообщает в Facebook Госкино.

Фильмом-открытием фестиваля станет документальная лента Александра Михалковича "Моя бабушка с Марса", в программе Current Relevant Cinema зрители увидят фильм Романа Бондарчука "Вулкан", а в рамках ENFF On Tour состоится показ документального фильма Семена Мозгового "История Зимнего сада".

В этом году Eastern Neighbours Film Festival (ENFF) пройдет с 6 по 10 ноября в культурном центре Filmhuis Den Haag в Гааге. Ежегодно этот фестиваль собирает в программе лучшие новые фильмы из восточноевропейских стран.

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