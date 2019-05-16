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16.05.2019, 15:54

Наградили пять лучших украинских научных проектов: список

Наградили пять лучших украинских научных проектов: список - Фото
Лилия Гриневич (фото - пресс-служба Министерства образования и науки)

Коллективы, которые работали над проектами, получат по 200 тыс грн

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В Министерстве образования и науки наградили пять лучших украинских научных проектов, сообщает пресс-служба ведомства.  

Каждый из коллективов, работавших над проектами, получит премию в размере 200 тыс грн. Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в этом году размер премии увеличили.

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Всего на премию в этом году подали 20 работ, из которых жюри выбрало пять лучших:

1. Аппарат внешней фиксации, с помощью которого можно лечить переломы и тяжелые ортопедические патологии. Эту технологию уже используют в больницах Минобороны, Приграничных войск, полевых больницах.

2. Разработка экологически чистых агроэффективных минеральных удобрений на основе новых видов фосфатного сырья.

3. Технология создания тяжелого оборудования нового поколения для энергетики, горной, оборонной сфер.

4. Разработка современного твердого ракетного топлива и твердотопливных ракетных двигателей. Технология открыла новую возможность для обеспечения Украины ракетным оружием. 

5. Технология выращивания супербольших монокристаллов тугоплавящихся металлов. Уже используется в атомной энергетике, лазерной и аэрокосмической сферах. 

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Теги: наука, лилия гриневич, проекты
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