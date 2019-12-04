Названы лауреаты премии кинокритиков США – два фаворита

Аль Пачино, Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро (Фото: EPA)

Национальный совет кинокритиков США назвал лауреатов своей ежегодной премии. Награду в номинации Лучший фильм получила криминальная драма "Ирландец" Мартина Скорсезе. Об этом сообщает THR.

Автор "Ирландца" Стивен Зеллиан удостоился приза за лучший адаптированный сценарий.

Триллер братьев Сэфди "Неограненные драгоценности" тоже выиграл в двух номинациях. Адама Сэндлера, сыгравшего главную роль, назвали лучшим актером, а Сэфди и их соавтору Рональду Бронштейну досталась награда за оригинальный сценарий.

Лучшим иностранным фильмом признаны "Паразиты" Пон Джун-хо, которому прочат Оскар в номинации Лучший иностранный фильм.

Полный список победителей:

Лучший фильм – "Ирландец";

Лучший режиссер – Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде");

Лучший оригинальный сценарий – "Неограненные драгоценности" (Джошуа Сэфди, Рональд Бронштейн, Бен Сэфди);

Лучший адаптированный сценарий – "Ирландец" (Стивен Зеллиан);

Лучший актер – Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности");

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер ("Джуди");

Лучший актер второго плана – Брэд Питт ("Однажды в Голливуде");

Лучшая актриса второго плана – Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла");

Лучший актерский прорыв – Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла");

Прорыв года среди режиссеров – Мелина Матсукас ("Квин и Слим");

Лучший анимационный фильм – "Как приручить дракона 3";

Лучший иностранный фильм – "Паразиты";

Лучший документальный фильм – Maiden;

Лучший актерский ансамбль – "Достать ножи";

Награда за выдающиеся достижения – Роджер Дикинс (1917).

Лауреаты получат награды на торжественной церемонии 8 января.

Национальный совет кинокритиков США был основан в 1909 году в Нью-Йорке. В его состав помимо критиков входят преподаватели и студенты кинематографических институтов.

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