Netflix назвал шоу и фильмы, удаленные по требованию разных стран

Постер сериала Netflix Раскосяченные

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список из девяти фильмов и сериалов, которые удалили из каталогов разных стран из-за жалоб со стороны их властей. Об этом сообщает Variety.

Проекты были удалены в период с 2015-го по 2020 год.

Список:

2020. "Тайное похмелье" – комедия, в которой Иисус и его последователи просыпаются после пьянки во время Тайной вечери. Удален по требованию Сингапура.

2019. Эпизод комедийно-политической программы "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" – в выпуске критиковали правительство Саудовский Аравии. Удален по требованию Саудовской Аравии.

2019. "Последнее искушение Христа" – фильм Мартина Скорсезе об Иисусе "с человвеческим лицом" с Уиллемом Дефо в главной роли. Удален по требованию Сингапура.

2018. "Готовим под кайфом", "Легенда 420" и "Раскосяченные" (Disjointed) – три шоу, центральной темой которых была марихуана. Удалены по требованию Сингапура.

2017. "Цельнометаллическая оболочка" – культовый фильм Стэнли Кубрика об армии и войне во Вьетнаме. Удален по требованию Вьетнама.

2017. "Ночь живых мертвецов" – зомби-хоррор Джорджа А. Ромеро. Удален по требованию Германии.

2015. "Мост" – документальный фильм о попытках покончить с собой на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско. Удален по требованию Новой Зеландии.

Отмечается, что Netflix планирует публиковать подобный список ежегодно в рамках доклада о влиянии стриминг-платформы на общество.

Однако не все требования приводят к удалению контента. В 2019 году судья из Бразилии приказал Netflix убрать из каталога комедийный спецвыпуск "Первое искушение Христа", созданный авторами "Тайного похмелья". В видео Иисуса изобразили геем, который знакомит родителей со своим парнем. Запрет удалось отменить в суде высшей инстанции.

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