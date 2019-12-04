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Новости блокбастеров. "Планета обезьян" и актер для Супермена

Новости блокбастеров. "Планета обезьян" и актер для Супермена - Фото
Постер Планеты обезьян (Фото: EPA)
04.12.2019, 19:15

У продолжения "Планеты обезьян" появился режиссер, на роль Супермена прочат актера, похожего на Кавилла

Появились подробности об очередном фильме франшизы "Планета обезьян", работу надо которым начала студия Disney. Новый фильм серии поставит Уэс Болл - режиссер трилогии "Бегущий в лабиринте". Об этом сообщает THR.

Подробности сюжета картины пока не раскрываются. Неизвестно даже, что это будет – сиквел, ремейк или спин-офф. Нет данных о датах начала съемок и премьеры. 

Первую "Планету обезьян" сняли в 1968 году, картина рассказывала о встрече людей и разумных обезьян, населяющих собственную планету. С тех пор у фильма появилось множество сиквелов. После варианта Тима Бертона, Fox перезапустила франшизу – трилогия Мэтта Ривза в целом собрала в прокате около $1,5 млрд.

О возможном продолжении "Планеты обезьян" в августе сообщил глава Disney Боб Айгер, рассказавший, что после покупки Fox студия планирует развивать серию.

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Издание JoBlo со ссылкой на собственные источники сообщило, что студия Warner Bros. нашла замену Генри Кавиллу в роли Супермена в фильмах по комиксам DC. Ее может получить Дэвид Коренсвет, сыгравший в комедийном сериале Netflix "Политик".

Преполагается, что выбор Коренсвета может быть связан с тем, что актер внешне очень похож на Кавилла: у него голубые глаза, прямоугольный подбородок и густые черные волосы.

Ранее THR написал, что Warner Bros. присматривается к Майклу Б. Джордану, но у звезды "Крида" и "Черной Пантеры" чересчур плотный график.

Источники уточняют, что ближайший фильм о Супермене вряд ли выйдет раньше 2023 года.

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Планета обезьян супермен
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