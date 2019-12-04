Новости блокбастеров. "Планета обезьян" и актер для Супермена

Постер Планеты обезьян (Фото: EPA)

Появились подробности об очередном фильме франшизы "Планета обезьян", работу надо которым начала студия Disney. Новый фильм серии поставит Уэс Болл - режиссер трилогии "Бегущий в лабиринте". Об этом сообщает THR.



Подробности сюжета картины пока не раскрываются. Неизвестно даже, что это будет – сиквел, ремейк или спин-офф. Нет данных о датах начала съемок и премьеры.

Первую "Планету обезьян" сняли в 1968 году, картина рассказывала о встрече людей и разумных обезьян, населяющих собственную планету. С тех пор у фильма появилось множество сиквелов. После варианта Тима Бертона, Fox перезапустила франшизу – трилогия Мэтта Ривза в целом собрала в прокате около $1,5 млрд.

О возможном продолжении "Планеты обезьян" в августе сообщил глава Disney Боб Айгер, рассказавший, что после покупки Fox студия планирует развивать серию.

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Издание JoBlo со ссылкой на собственные источники сообщило, что студия Warner Bros. нашла замену Генри Кавиллу в роли Супермена в фильмах по комиксам DC. Ее может получить Дэвид Коренсвет, сыгравший в комедийном сериале Netflix "Политик".

Преполагается, что выбор Коренсвета может быть связан с тем, что актер внешне очень похож на Кавилла: у него голубые глаза, прямоугольный подбородок и густые черные волосы.

Ранее THR написал, что Warner Bros. присматривается к Майклу Б. Джордану, но у звезды "Крида" и "Черной Пантеры" чересчур плотный график.

Источники уточняют, что ближайший фильм о Супермене вряд ли выйдет раньше 2023 года.

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