"Однажды в Голливуде". Тарантино работает над спин-офф сериалом

Квентин Тарантино (Фото: EPA)

Режиссер Квентин Тарантино подтвердил намерение сделать мини-сериал, связанный со ставшим одним из лидеров среди номинантов на Оскар фильмом "Однажды в Голливуде". Об этом Тарантино рассказал в интервью Deadline.

Режиссер намерен сделать полноценный проект на основе сериала, в котором играл главный герой "Однажды в Голливуде" Рик Болтон.

Проект будет называться как и в оригинальном фильме Bounty Law ("Закон Баунти") и, по плану режиссера, будет готов через полтора года.

"Он получил известность благодаря "Однажды в Голливуде", но я не считаю его частью этого фильм. Он не о Рике Далтоне, играющем Джейка Кэхилла. Он о Джейке Кэхилле. Откуда все это пошло: чтобы прочувствовать "Закон Баунта" для Рика Болтона я посмотрел очень много получасовых шоу – "Разыскивается", "Мертвый или Живой", "Стрелок" и "Истории Уэллса Фарго". Мне они и раньше нравились, но теперь я действительно в них влюбился. Концепция – рассказать драматическую историю за полчаса. Вы смотрите и думаете, вау, за 22 минуты происходит невероятное количество историй. Я подумал, интересно, смогу ли я так сделать? И это закончилось тем, что я написал пять получасовых эпизодов. Так что я сделаю это и все сам срежиссирую", - – сказал Тарантино.

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