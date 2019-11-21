Оксфордский словарь назвал слово 2019 года - это словосочетание

Иллюстрация: twitter.com/OxfordWords

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года словосочетание climate emergency, что означает "чрезвычайная климатическая ситуация". Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

Отмечается, что climate emergency определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого вреда окружающей среде вследствие этого".

По данным экспертов, употребление выражения climate emergency в 2019 году резко повысилось до сентября этого года - частота его использования возросла в 100 раз.

В перечень также вошли такие выражения, как climate action (борьба с изменением климата), climate crisis (кризис климата), climate denial (отрицание климатических изменений), eco-anxiety (экотревожность), ecocide (экоцид), extinction (вымирание), global heating (глобальное потепление).

Оксфордский словарь - главный и крупнейший словарь английского языка, он ежегодно дополняется неологизмами.

В 2018 году Оксфордский словарь выбрал словом года - toxic (токсичный).

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