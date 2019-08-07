Пантелеймон Кулиш. Google посвятил дудл украинскому писателю

Пантелеймон Кулиш (фото - Олесь Федорук/Радио Свобода)

Google выпустил Doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу - автору первого исторического романа на украинском языке и первой фонетической украинской азбуке. Именно она - в основе современнной украинской орфографии.

Кулиш родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю – 26 июля).

Он был сторонником украинофильского течения, активно сотрудничал с украинским журналом "Основа" и был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.

Его исторический роман "Черная рада" описывает период Руины в украинской истории. Другой его важнейший труд - "История воссоединения Руси".

Кулиш переводил на украинский язык Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера, а также Библию. К сожалению, рукопись перевода сгорела.

В последние годы жизни Пантелеймон Кулиш интересовался исламом.

В июле Государственное агентство по вопросам кино показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о поэте и диссиденте Василии Стусе.

Стус - один из ярких представителей шестидесятников, за собственные убеждения об украинской культуре был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.