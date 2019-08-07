Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пантелеймон Кулиш. Google посвятил дудл украинскому писателю

Пантелеймон Кулиш. Google посвятил дудл украинскому писателю - Фото
Пантелеймон Кулиш (фото - Олесь Федорук/Радио Свобода)
07.08.2019, 08:50

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения украинского писателя и переводчика, автора "Черной рады" Пантелеймона Кулиша

Google выпустил Doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу - автору первого исторического романа на украинском языке и первой фонетической украинской азбуке. Именно она - в основе современнной украинской орфографии.

Кулиш родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю – 26 июля).

Он был сторонником украинофильского течения, активно сотрудничал с украинским журналом "Основа" и был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.

Его исторический роман "Черная рада" описывает период Руины в украинской истории. Другой его важнейший труд - "История воссоединения Руси".

Кулиш переводил на украинский язык Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера, а также Библию. К сожалению, рукопись перевода сгорела.

В последние годы жизни Пантелеймон Кулиш интересовался исламом.

В июле Государственное агентство по вопросам кино показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о поэте и диссиденте Василии Стусе.

Стус - один из ярких представителей шестидесятников, за собственные убеждения об украинской культуре был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Напишите нам
Google дудл Пантелеймон Кулиш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 