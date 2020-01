Парализованный американец прошел 42 км и установил рекорд: видео

Гражданин США Адам Горлицкий, парализованный после автокатастрофы, прошел в экзоскелете 42 километра за 33 часа 55 минут 23 секунды и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает CNN.

Charleston, SC: I’m with Adam Gorlitsky this morning. He’s paralyzed from the belly button down but uses this device to help him walk. He’s on mile 7 of 26.2 miles. He started last night at 10pm and will finish tomorrow morning. WE ARE PROUD OF YOU AND YOUR TEAM! #IGotLegs pic.twitter.com/s4GCv3LCuy