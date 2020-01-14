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Парализованный американец прошел 42 км и установил рекорд: видео

Парализованный американец прошел 42 км и установил рекорд: видео - Фото
Адам Горлицкий (Фото: Flickr/SHRM)
14.01.2020, 19:23

Адам Горлицкий прошел марафон в экзоскелете за 33 часа 55 минут 23 секунды

Гражданин США Адам Горлицкий, парализованный после автокатастрофы, прошел в экзоскелете 42 километра за 33 часа 55 минут 23 секунды и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает CNN.

Горлицкий участвовал в марафоне города Чарлстон в Южной Каролине. Он стартовал вечером 9 января и финишировал утром 11 января. Спортсмен не останавливался, чтобы поспать.

Представители Книги рекордов Гиннеса пока не подтвердили результаты марафона. По словам Горлицкого, он планирует передать свои результаты в организации в ближайшее время.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Саймону Киндлисайдсу – он преодолел марафон в Лондоне за 36 часов и 46 минут.

Горлицкий рассказал, что марафон в Чарлстоне стал его второй попыткой побить рекорд Саймона.

В декабре 2005 года Адам Горлицкий попал в автокатастрофу. Из-за травмы спинного мозга его парализовало. Через 10 лет после аварии мужчина смог снова ходить с помощью экзоскелета ReWalk. В 2016 году Адам основал общественную организацию I got Legs для людей с физическими проблемами.

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