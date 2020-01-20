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"Паразиты", "Джокер" и "Джуди" – лауреаты премии Гильдии актеров

"Паразиты", "Джокер" и "Джуди" – лауреаты премии Гильдии актеров - Фото
Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)
20.01.2020, 23:58

Драма Пон Джун-хо "Паразиты" получила приз в категории лучший актерский состав

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG). Поный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Драма Пон Джун-хо "Паразиты" получила приз в категории Лучший актерский состав. Это первый случай в истории награды, когда победу одержала иностранная картина.

Хоакина Феникса признали лучшим актером за роль в "Джокере".

Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, исполнившую главную роль в фильме "Джуди".

Среди телевизионных проектов лучшим стал драматический сериал "Корона", а актерский состав "Удивительной миссис Мейзел" получил награду в номинации лучший актерский ансамбль в комедийном сериале.

Премия Гильдии актеров – один из основных инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция – самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с оскаровским.

Роберта Де Ниро удостоили премии за прижизненные достижения.

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