Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Появился фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Тарантино: видео

Появился фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Тарантино: видео - Фото
Скриншот видео Sony Pictures Entertainment/YouTube
28.01.2020, 19:38

В документальную ленту вошли интервью с режиссером и актерами, кадры со съемочной площадки и истории о Голливуде 1960-х

Появился 28-минутный документальный фильм о съемках девятой картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Его опубликовала студия Sony Pictures Entertainment на своем канале в YouTube.

В документальную ленту вошли интервью с режиссером и актерами Леонардо ДиКаприо, Брэдом Питтом, Марго Робби и другими, а также кадры со съемочной площадки и истории Голливуде 1960-х.

Фильм "Однажды в Голливуде" претендует на премию  Оскар в 10 номинациях, включая категории Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучший оригинальный сценарий.

  • 20 января Тарантино подтвердил намерение сделать мини-сериал на основе ковбойского шоу, в котором играл главный герой "Однажды в Голливуде" Рик Болтон. Проект будет называться как и в оригинальном фильме Bounty Law ("Закон Баунти") и, по плану режиссера, будет готов через полтора года.

Читайте также: Фильм недели. "Однажды в Голливуде": Тарантино злит и радует - как он это делает

Еще по теме
Напишите нам
Однажды в Голливуде квентин тарантино
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 