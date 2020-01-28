Появился фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Тарантино: видео

Скриншот видео Sony Pictures Entertainment/YouTube

Появился 28-минутный документальный фильм о съемках девятой картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Его опубликовала студия Sony Pictures Entertainment на своем канале в YouTube.

В документальную ленту вошли интервью с режиссером и актерами Леонардо ДиКаприо, Брэдом Питтом, Марго Робби и другими, а также кадры со съемочной площадки и истории Голливуде 1960-х.

Фильм "Однажды в Голливуде" претендует на премию Оскар в 10 номинациях, включая категории Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучший оригинальный сценарий.

20 января Тарантино подтвердил намерение сделать мини-сериал на основе ковбойского шоу, в котором играл главный герой "Однажды в Голливуде" Рик Болтон. Проект будет называться как и в оригинальном фильме Bounty Law ("Закон Баунти") и, по плану режиссера, будет готов через полтора года.

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