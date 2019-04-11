Принц Гарри и Опра Уинфри снимают сериал о психическом здоровье

Принц Гарри и Меган Маркл (www.royal.uk)

Британский принц Гарри Сассекский, внук королевы Великобритании Елизаветы II вместе с американской телеведущей и продюсером Опрой Уинфри работает над созданием многосерийного документального фильма о проблемах психического здоровья. Об этом говорится в официальном Instagram принца Гарри и его супруги герцогини Меган Маркл.

"Мы рады объявить, что герцог Сассекский и Опра Уинфри являются партнерами, создателями и исполнительными продюсерами предстоящего сериала о психическом здоровье, который выйдет на Apple TV в 2020 году", - говорится в сообщении.

Реклама

В документалке приводятся "факты, научные сведения и знания по вопросу, который так сейчас актуален".

Принц Гарри выразил надежду, что благодаря фильму зрители смогут "лучше понять себя и окружающих", а также вести "честный разговор о проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас".