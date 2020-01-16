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Продюсеры пояснили, почему Джеймс Бонд никогда не станет женщиной

Продюсеры пояснили, почему Джеймс Бонд никогда не станет женщиной - Фото
Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон (Фото: EPA)
16.01.2020, 17:59

Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон заявили, что следующий Бонд может иметь любой цвет кожи, но точно останется мужчиной

Продюсеры бондианы официально объявили, что в фильмах бондианы роль Джеймса Бонда никогда на будет исполнять женщина и объяснили, почему. Об этом сообщает Variety.

Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон опровергли многочисленные слухи о том, что рассматривают  женщин-актрис на роль Бонда британского супершпиона.

Создатели заявили, что следующий Бонд может иметь любой цвет кожи, но точно останется мужчиной.

"Он может быть любого цвета кожи, но он – мужчина… Вместо того, чтобы менять пол персонажа, нам нужно создавать новых героев для сильных женщин. По моему мнению, скучно взять мужского персонажа и отдать эту роль женщине. Я думаю, что женщины гораздо интереснее этого", – заявила Брокколи.

  • 14 января стало известно, что заглавную песню 25-го фильма бондианы исполнит Билли Айлиш.

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