Развод в семье королевы. Племянник Елизаветы расстается с женой

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II и сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон, разводится со своей женой Сереной, графиней Сноудон, после 26 лет брака. Об этом сообщает BBC News Русская служба.
Супруги приняли решение о разводе по обоюдному согласию.
Граф Сноудон женился на англо-ирландской артистократке Серене Стэнхоуп в 1993 году.
58-летний граф Сноудон – 21-й в очереди на престол Великобритании. В 1985 году создал компанию по производству мебели, этим бизнесом он занимается по сей день.
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