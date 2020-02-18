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Развод в семье королевы. Племянник Елизаветы расстается с женой

Развод в семье королевы. Племянник Елизаветы расстается с женой - Фото
Граф Сноудон и его супруга Серена (скриншот видео Royal Insider News, YouTube)
18.02.2020, 15:00

58-летний граф Сноудон разводиться с супругой Сереной: с ней он прожил 26 лет в браке и имеет двоих детей

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II и сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон, разводится со своей женой Сереной, графиней Сноудон, после 26 лет брака. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Супруги приняли решение о разводе по обоюдному согласию.

Граф Сноудон женился на англо-ирландской артистократке Серене Стэнхоуп в 1993 году.

58-летний граф Сноудон – 21-й в очереди на престол Великобритании. В 1985 году создал компанию по производству мебели, этим бизнесом он занимается по сей день.

  • 11 февраля о разводе сообщил внук королевы Питер Филлипс.

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