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"Не было другого выбора". Принц Гарри об отказе от титула

"Не было другого выбора". Принц Гарри об отказе от титула - Фото
Принц Гарри и Меган Маркл (фото - ЕРА)
20.01.2020, 08:58

Принц Гарри прокомментировал отказ от королевского титула

Принц Гарри заявил, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет "другого выбора", кроме как оставить королевскую семью. Об этом сообщает Deutsche Welle.

19 января герцог Сассекский выступил с речью на  мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне.

Гарри подчеркнул, что это решение далось ему тяжело.

"Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается", - отметил герцог Сассекский.

Он отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.

"К сожалению, это оказалось невозможно", - уточнил принц Гарри.  

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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принц гарри меган маркл королевский титул
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