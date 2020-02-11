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"Обоюдное решение". Внук королевы Елизаветы II разводится с женой

"Обоюдное решение". Внук королевы Елизаветы II разводится с женой - Фото
Питер Филлипс и его жена (Фото - EPA - Neil Hall)
11.02.2020, 13:54

Питер Филлипс и Отэм прожили в браке 12 лет

Внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отэм заявили, что они разводятся. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление королевского двора.

Это решение пара приняла в интересах дочерей, а также ради сохранения нормальных отношений. О своем решении расстаться они объявили королеве и другим родственникам еще в 2019 году. Они прожили в браке 12 лет.

"Хотя это решение печально, оно - обоюдно", - говорится в решении королевского двора.

Питер Филлипс - сын принцессы Анны и Марка Филлипса. Он - самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского. У него нет королевского титула. 

  • 8 января сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл откажутся от статуса королевской семьи.
  • 13 января Елизавета II поддержала их решение.

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