Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 10:55

Режиссер "Пилы" спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

Режиссер "Пилы" спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга - Фото
Джеймс Ван (фото - EPA)

Джеймс Ван станет продюсером очередной экранизации "Жребия Салема"

Реклама
Реклама

Режиссер Джеймс Ван ("Аквамен", "Пила") станет продюсером новой экранизации романа ужасов культового Стивена Кинга "Жребий Салема". Об этом пишет The Wrap.

Партнером Вана будет выступит Гари Доберман, с которым он ранее работал над фильмами франшизы "Заклятия".

Реклама

При этом имя режиссера и дата выхода пока не известны, также неизвестен актерский состав.

Напомним, в центре сюжета "Жребия Салема" - писатель, который вернулся в родной город, чтобы написать о заброшенном поместье, который купил состоятельный европеец. Через некоторое время выясняется, что жители города начинают превращаться в вампиров.

Это уже не первая экранизация "Жребия Салема", а третья. Экранизации 1979 и 2004 гг. не имели особого успеха.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, стивен кинг, Жребий Салема
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 