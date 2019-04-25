Режиссер "Пилы" спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

Джеймс Ван (фото - EPA)

Режиссер Джеймс Ван ("Аквамен", "Пила") станет продюсером новой экранизации романа ужасов культового Стивена Кинга "Жребий Салема". Об этом пишет The Wrap.

Партнером Вана будет выступит Гари Доберман, с которым он ранее работал над фильмами франшизы "Заклятия".

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При этом имя режиссера и дата выхода пока не известны, также неизвестен актерский состав.

Напомним, в центре сюжета "Жребия Салема" - писатель, который вернулся в родной город, чтобы написать о заброшенном поместье, который купил состоятельный европеец. Через некоторое время выясняется, что жители города начинают превращаться в вампиров.

Это уже не первая экранизация "Жребия Салема", а третья. Экранизации 1979 и 2004 гг. не имели особого успеха.